CASTEL MADAMA – “Suo figlio ha avuto un incidente, per aiutarlo ci consegni oro e soldi”

“Diffidare di chiunque chieda somme di denaro a qualsiasi titolo per incidenti e danni procurati dai vostri familiari o per servizi che non sono stati richiesti, anche se questi dovesse presentarsi come appartenenti alle forze dell’ordine”. E’ l’appello lanciato dall’assessore ai servizi sociali Sara Beccaria dopo gli episodi di truffa ai danni di anziani di Castel Madama. “Nei giorni scorsi – riferisce l’assessore – una donna anziana è stata contattata telefonicamente da un uomo riferendole che il figlio aveva avuto un incidente con il suo furgoncino e doveva aiutarlo. Un racconto credibile ricco di dettagli. Pochi minuti dopo un altro uomo si è presentato a casa della signora chiedendo la consegna di una cospicua somma di denaro contante o dell’oro. Fortunatamente la donna è riuscita a capire la truffa ed ha chiesto aiuto ad una vicina mentre il malfattore si è dileguato. La famiglia della vittima ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri”. L’assessore riferisce che non è un caso isolato e invita tutti alla prudenza e ad allertare del pericolo le persone più anziane e sole. (D.Coc – Ufficio Stampa di Castel Madama)