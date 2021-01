La lettera del 5°N del liceo peano di Monterotondo

Ecco la loro lettera

Gli studenti del 5° N del liceo Peano di Monterotondo scrivono una lettera per far sentire la loro voce alle istituzioni.

UN RIENTRO SICURO?

Siamo degli studenti di un quinto del Liceo scientifico G. Peano di Monterotondo e vorremmo

che queste parole portassero a riflettere sulla reale situazione di profondo disagio che

stiamo affrontando.

Innanzitutto è importante sottolineare che, come hanno già dichiarato i nostri rappresentanti

d’istituto, ci sentiamo offesi dalle dichiarazioni della ministra Lucia Azzolina riguardanti

l’inefficienza della DAD, e chiediamo una giusta riconoscenza dell’impegno di studenti e

professori nello svolgimento di quest’ultima.

Inoltre questi repentini cambiamenti riguardo lo svolgimento delle lezioni per gli studenti di

scuole superiori hanno provocato e provocano tuttora serie difficoltà organizzative a

studenti,enti scolastici e mezzi di trasporto,che oltretutto, ad oggi, dopo cinque mesi dalla

riapertura, ancora non sono stati in grado di effettuare potenziamenti, non garantendo

quindi, alle persone provenienti da comuni limitrofi, spostamenti efficienti.

Per di più riteniamo che la scelta di svolgere le attività scolastiche al 50% in presenza e al

50% in DAD, provochi un grande disagio dapprima ai docenti, che non riescono a dare eque

attenzioni ad entrambi le parti, e in secondo luogo agli studenti che trovano difficoltà nello

stare al passo con i compagni in presenza. Siamo convinti che la didattica a distanza sia la

scelta più sicura e utile per tutti noi, considerando la non trascurabile situazione sanitaria

che ha reso necessaria l’introduzione della zona arancione e la chiusura di molte attività.

Alla luce di quanto detto prima e in accordo con ciò che è stato scritto dal comitato

studentesco del nostro liceo, dichiariamo di voler prendere parte ad uno sciopero dalle

attività scolastiche nei giorni 18 e 19 Gennaio, proseguendo poi, per le successive due

settimane, con la didattica a distanza, garantendo la sicurezza di tutti e, a parer nostro, un

più efficace svolgimento delle lezioni.

Tali scelte si sono rivelate essenziali in vista della poca importanza data alle opinioni e alle

lettere di numerosi liceali, che come noi chiedono maggior attenzione e comprensione.

Speriamo che, l’ennesima delle richieste, possa portare ad una sentita riflessione e ad un

conseguente cambiamento.

Infine vorremmo aggiungere che, viste le disposizioni del governo che invitano a tenere

porte e finestre aperte, in molte classi dell’istituto non viene garantita la temperatura minima

prevista dal D.Lgs. 81/08.

Confidiamo in una piena comprensione da parte di tutti.

Grazie dell’attenzione.Gli alunni del 5N.