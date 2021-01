Ci stringiamo con calore e affetto attorno alle loro famiglie e ai loro cari in questo momento di immenso dolore. – dice il Sindaco – Oggi più che mai è forte la sensazione che questo virus, in modo subdolo, sia in grado di distruggere le nostre famiglie e in esse chi rappresenta la nostra identità. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e proteggere la nostra salute per salvare chi amiamo. – conclude –