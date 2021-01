Città Metropolitana di Roma – Struttura leggera per l’istituto Nomentano

“Il Consiglio metropolitano ha approvato la realizzazione di una struttura leggera che consenta all’Istituto scolastico “Nomentano” di via della Bufalotta 229, di dotarsi di una tensostruttura, comprensiva di spogliatoi e servizi, per far si che la scuola abbia un luogo dove praticare attività sportiva. Una volta acquisiti i pareri di fattibilità si procederà con la realizzazione dell’opera. La concessione avrà la durata di 9 anni e l’investimento sarà a totale cura del concessionario che vedrà detratti i canoni di concessione”.