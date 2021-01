Scenario artico a Fonte Nuova

L’ondata di freddo che sta attraversando tutto il Paese ha trasformato via Formello in uno scenario artico, con gli automobilisti diretti a Guidonia costretti a fermare le vetture per tornare dietro. Il manto stradale, completamente ricoperto di lastre di giaccio ha impedito la consueta circolazione. Si tratta della correte di aria fredda destinata a caratterizzare l’ultimo weekend del mese di gennaio. Giove Pluvio, tuttavia, non sembra proprio essere disposto a placare la sua ira dato che nei prossimi giorni il freddo artico sarà “sostituito” da una prolungata pioggia al centro sud, mentre il resto dello Stivale continuerà ad essere avvolto dalla glaciale ondata.