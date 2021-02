Tragico incidente a Tivoli Terme, investito sulla Tiburtina

Tragico incidente a Tivoli Terme, lunedì sera, poco prima del coprifuoco. Un uomo di 37 anni, Marco Vernarecci residente a Bracciano ma originario dell’hinterland tiburtino, è stato falciato mentre attraversa la via Tiburtina, all’altezza dell’hotel Le Rose.

L’uomo, verso le 21.45, aveva parcheggiato la sua vettura e stava attraversando la consolare per raggiungere il distributore self service di una tabaccheria.

Per cause ancora in fase di accertamento, però, è stato preso in pieno. E’ stato investito da una prima vettura, sbalzato sull’altra carreggiata mentre sopraggiungeva un altro veicolo che l’ha nuovamente investito. Le due guidatrici si sono subito fermate e sono state loro a chiamare i soccorsi.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli dove è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tivoli. Le due donne, entrambe residenti in zona e di 31 e 54 anni, erano alla guida di due Fiat Panda.

Stando alle prime ricostruzioni dei militari la vittima era a Guidonia Montecelio in vista ad un parente.