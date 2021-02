MENTANA – Stella Polare Onlus, non solo “Chicco d’Oro”

Doppio percorso quello intrapreso dalla Stella Polare Onlus.

L’Associazione di Promozione Sociale conosciuta sul territorio soprattutto per l’organizzazione del concorso canoro “Chicco d’Oro” e per la DAMSS con i suoi corsi di canto, musica, teatro e tanto altro, dedicato ai bambini e ragazzi del territorio e dei comuni limitrofi, oggi, causa anche il covid che ha amplificato il disagio socio-economico, ha avviato molti progetti per stare più vicini alla popolazione e non lasciare solo nessuno.

“Quando avvengono determinate situazioni come quelle causate da questa pandemia, tutte le difficoltà del vivere quotidiano si amplificano ed anche il più piccolo disagio può divenire un ostacolo insormontabile”. Da queste riflessioni spiega il presidente dell’associazione, che sono nati diversi progetti come ad esempio la campagna di ascolto avviata durante il periodo di lockdown, agli aiuti psicoterapeutici dedicati alle persone che hanno perso il lavoro in questo periodo e il corso di sensibilizzazione alla LIS, Lingua Italiana dei Segni, iniziato proprio la settimana scorsa.

Molte altre iniziative invece sono in fase di partenza, dalla realizzazione di uno sportello informativo a sostegno delle famiglie con disabilità, grazie anche alla collaborazione intrapresa con l’associazione nazionale e Confad, alla creazione del coro delle “mani bianche” dove a cantare non sono le voci ma le mani che segnano una coreografia gestuale ispirata alla LIS.

“Sarebbe bello” conclude il presidente “poter presentare in occasione del prossimo Chicco d’Oro, che si svolgerà per la prima volta con solo canzoni inedite, grazie al bando d’autore indetto insieme alla madrina dell’evento Mariella Nava, il nuovo coro unico sul territorio.