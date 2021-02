La SsangYong Tivoli ha messo il turbo  

Le dimensioni sono decisamente compatte (è lunga 4,22 metri, larga 1,81 ed alta 1,61) ed è nata per offrire il massimo comfort ai suoi passeggeri. La nuova SsangYong Tivoli, è dotata di efficienti motori benzina e diesel, tutte turbo, tutte omologate Euro 6d-temp e 6.2 C. L’auto dopo aver debuttato nel 2016 sul mercato italiano, ha ricevuto lo scorso anno un restyling di metà ciclo vita. Il frontale della vettura è stato ridisegnato: ora sono presenti nuovi gruppi ottici a LED. Anche il design della calandra è totalmente nuovo, così come quello dei gruppi ottici posteriori. Rinnovati gli interni, nell’abitacolo spicca la nuova plancia con il quadro della strumentazione full digital e schermo da 10,25 pollici. L’automobile è dotata del sistema Deep Control, ovvero un insieme di sistemi che assistono il guidatore durante i suoi spostamenti, aumentando notevolmente il comfort e la sicurezza di marcia. Presenti numerosi dispositivi di sicurezza attivi: l’avviso di distanza di sicurezza, il riconoscimento della segnaletica stradale, il sistema assistenza per il mantenimento della corsia di marcia, il rilevatore di stanchezza del conducente, l’attivazione automatica degli abbaglianti, l’avviso di collisione anteriore e l’allerta di cambio corsia involontario. La vettura è spinta da un propulsore benzina da 1.5 litri, un GDI Turbo, capace di sviluppare una potenza di 163 CV a 5.500 giri al minuto, con una coppia massima di 280 Nm disponibile già a partire dai 1.500 giri/min fino ai 4.000 giri; la velocità massima dichiarata è di 175 km/h. Come alternativa è disponibile, sul fronte benzina un tre cilindri GDI-Turbo da 1,2 litri dalla potenza di 128 cavalli a 5.000 giri/minuto e una coppia massima di 230 Nm fra i 1.750 e i 3.000 giri/min (cambio manuale a 6 marce), mentre per quanto concerne l’unità Diesel, troviamo un propulsore appartenente alla famiglia e-XDi da 1,6 litri da 136 cavalli a 4.000 giri/minuto, con coppia massima di 324 Nm disponibile tra i 1.500 ed i 2.500 giri/min. A richiesta, in alternativa al cambio manuale a 6 marce, è disponibile una trasmissione automatica AISIN a 6 rapporti.