Mentana – Manutenzione straordinaria in via Amendola

Lunedì 8 marzo inizieranno i lavori su via Amendola per interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione della pavimentazione bituminosa, finalizzati al miglioramento della percorribilità e sicurezza stradale.

A seguire verranno interessati altri tratti della direttrice nomentana, fino agli interventi nella frazione di Casali. Questi, insieme al rifacimento in corso di via Moscatelli e all’imminente inizio dei lavori su via Spontini e via Reatina, completeranno l’intero percorso delle strade comunali principali.