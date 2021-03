Fiano Romano – Quarantena preventiva per la classe 5D

Rilevata la positività al SARS-CoV-2, per mezzo di test antigenico rapido qualitativo, in attesa della conferma tramite tampone molecolare diagnostico, di un/una

alunno/a della classe 5 D si comunica ufficialmente la disposizione di quarantena “preventiva” della classe sopra citata a partire da oggi, fino a nuova comunicazione.

Si intende “preventiva” in quanto per confermare o annullare la quarantena, si dovrà attendere l’esito del tampone molecolare. Si sottolinea come la quarantena preventiva per il caso sopra citato ha effetto immediato e verrà confermato, con l’apposita nota di quarantena, oppure annullata, dal servizio scrivente, in seguito alla visione dell’esito del tampone molecolare.