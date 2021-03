Verisure investe in Italia

Verisure Italia annuncia il piano assunzioni 2021: 300 nuovi posti di lavoro in tutta Italia e partecipazione a numerosi Job Days per incontrare giovani talenti

Verisure, multinazionale leader d’Europa nel settore degli allarmi monitorati per case e negozi (Berg Insight, 2020) con 3,8 milioni di clienti e 23.000 dipendenti in 16 Nazioni, continua ad investire in Italia: nel 2021, prevede un incremento del proprio organico del 20% rispetto alla quota di 1.800 dipendenti e collaboratori con cui ha chiuso il 2020, anno durante il quale ha inserito altrettante 300 nuove risorse professionali.

Un piano assunzioni che si inserisce nel più ampio percorso verso gli obiettivi 2025, così definiti dal nuovo Managing Director Stefan Konrad Mendez ad inizio 2021: “Entro il 2025, miriamo a raddoppiare le nostre persone e i nostri investimenti per quintuplicare il portfolio clienti rispetto al 2020” – che conta oggi più di 150.000 clienti.

“Le nostre persone sono la chiave del nostro successo” – afferma Dalila Ferraioli, HR Director di Verisure Italia – “In questo 2021, siamo pronti ad assumere nuovi professionisti e a formare il nostro personale per dotarlo delle competenze, degli strumenti e degli incentivi necessari per valorizzare appieno le loro caratteristiche uniche”.

La ricerca è rivolta a diplomati e laureati per ruoli nelle aree Operations, Customer Services, Marketing, Finance e HR presso l’headquarter romano e per posizioni di Consulenti Commerciali sul territorio nazionale. Verisure, infatti, è presente in 11 regioni d’Italia. Dopo la recente apertura di Puglia, Umbria e Marche, la prossima espansione ad inizio 2021 è in Sicilia.

È possibile consultare le posizioni aperte e candidarsi direttamente sul Career Site di Verisure (https://lavoro.verisure.it/) oppure sui principali portali lavoro, come LinkedIn e Indeed. Verisure, inoltre, ha il planning la partecipazione a numerosi Job Days per incontrare giovani talenti in cerca di lavoro con i quali avviare già un primo colloquio conoscitivo: il 25 Marzo, Verisure sarà presente al Virtual Inclusion Day, dedicato ai candidati appartenenti alle categorie protette; presidierà lo Stage Day di Gema Business School per poi proseguire poi con gli eventi digitali della Talent Week e Almalaurea.

L’azienda offre loro un ambiente giovane, innovativo e di respiro internazionale che investe sulle persone, sul loro sviluppo e sulla loro crescita. La politica di gestione delle risorse umane si basa su:

LEARNING COMPANY: Verisure realizza continui programmi di formazione e sviluppo di competenze sia tecniche che soft mirati alla crescita professionale e personale di ciascuna risorsa. Tra gli strumenti utilizzati, ci sono enti formativi esterni, piattaforme di digital learning, percorsi di learning as a team ovvero formazione erogata da coach interni, Accademie interne specialistiche, un avanzato programma di sviluppo manageriale, ma anche programmi di job rotation, incentive e gestione delle performance. DIVERSITY & INCLUSION: continuo e di valore è il potenziamento delle politiche e delle misure volte a promuovere il rispetto e l’integrazione delle diversity.

Sul tema eguaglianza di genere in azienda, Verisure annovera un 45% di donne nel proprio team e il 52% delle posizioni manageriali è ricoperta da donne. Continuano le attività di sensibilizzazione: in occasione della Festa della Donna, Verisure ottiene la Certificazione di «azienda attivista per le donne» dalla Onlus “Differenza Donna”, impegnata a restituire una vita autodeterminata e libera dalla violenza a migliaia di donne; durante l’intero anno, l’azienda ha in planning webinar dedicati interamente alle mamme e i virtual workshop “I am remarkable”, iniziativa nata in Google per potenziare la capacità di self-promotion di donne e gruppi sotto rappresentati nella vita lavorativa e personale.

Sul piano generazionale, Verisure vanta un’ampia rappresentanza di giovani talenti e una proficua collaborazione intergenerazionale nei propri team. Nel 2020, ad esempio, i talenti d’età 24-35 hanno rappresentato il 68% dei nuovi assunti, mentre il restante 1/3 delle assunzioni ha valorizzato la fascia over 40.