TIVOLI – Avvocato in Tribunale col coltello, bloccato dalle guardie giurate

Il giudice lo attendeva in aula per celebrare una causa civile, ma lui si è presentato senza tessera dell’Ordine professionale e per questo è stato sottoposto ai controlli di routine previsti per utenti, imputati e testimoni.

Così ieri mattina, martedì 16 marzo, al Tribunale di Tivoli le guardie giurate della “Puma Security” hanno beccato un avvocato intenzionato ad accedere con un’arma bianca in aula della Sezione Civile.

Il fatto è avvenuto alle ore 9,30, quando all’ingresso di viale Arnaldi si è presentato il 60enne legale iscritto al Foro di Roma. Il professionista si è qualificato come avvocato ma agli addetti alla sicurezza ha riferito di aver dimenticato il tesserino, così sono scattati i controlli non previsti per i difensori. Quando i vigilantes hanno passato lo zaino dell’avvocato sotto al radiogeno hanno notato la presenza all’interno di un coltello, presenza confermata da un secondo passaggio della borsa sotto allo Scanner.

A quel punto le guardie giurate hanno aperto il bagaglio e rinvenuto il coltello di forma particolare e grandi dimensioni con una lama di dieci centimetri. L’avvocato è stato affidato alla Polizia per gli atti di rito.