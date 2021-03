Castel Madama – Nuovo look per il campo sportivo

L’ Assessore allo Sport Matteo Iori e tutta l’Amministrazione Comunale ringraziano l’impresa che a propria cura e spese sta ripristinando il fondo del Campo Sportivo Comunale

Questi lavori sono necessari a seguito degli assestamenti naturali del terreno avvenuti nel corso degli ultimi due anni a causa delle piogge e degli eventi atmosferici.

“Abbiamo sollecitato l’impresa esecutrice dei lavori nel 2015 di intervenire in maniera celere in questi giorni, precisa l’Assessore Iori, che il campo risulta inutilizzato per le restrizioni imposte dal covid-19”

Questo intervento è fondamentale per garantire una ripresa delle attività in piena sicurezza augurandoci che le ragazze e i ragazzi possano tornare quanto prima ad utilizzare il campo sportivo comunale Attilio Testa