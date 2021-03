Agricoltura, approvato in commissione il regolamento sulla diversificazione agricola

“Grazie all’approvazione del regolamento sulla legge 14/2006 in merito alla diversificazione agricola, oggi in Commissione Agricoltura e Ambiente abbiamo effettuato un altro passo verso lo sviluppo sostenibile delle nostre aziende agricole”- dichiara il Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli.

“Si è trattato di un confronto aperto con tutte le forze politiche- continua il Presidente- che hanno dato il proprio contributo a questo regolamento. Le poche osservazioni arrivate, inoltre, sottolineano l’ottimo lavoro svolto dall’assessorato e dalla commissione in questo senso”.

“E’ un lavoro- conclude Novelli- incentrato principalmente sulle esigenze relative alla diversificazione agricola e che permetterà ai nostri agricoltori di diversificare la propria attività sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette. La diversificazione agricola, infatti, non può e non deve essere messa in discussione da nessuno”.