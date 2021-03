Demos – In consiglio la mozione per vigilare su “Dopo di Noi” a Tivoli

È dal 2015 che il Comune di Tivoli con l’attuale amministrazione del Sindaco Proietti ha in gestione la Casa Cantoniera sita in via Tiburtina all’ingresso del paese e da allora ci sono stati solo proclami, inaugurazioni in campagna elettorale e lavori per l’edificio individuato per ospitare il percorso di indipendenza dalla famiglia d’origine per le persone con disabilità previsto dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112.

“Abbiamo visto pubblicato il bando per la partecipazione al programma “Dopo di Noi” solo dopo la presentazione della nostra mozione” dichiara Igor Bennati presidente della Città in Comune “con un ritardo colpevole che è figlio della sempre pessima programmazione di questa amministrazione e della discutibile gestione dei servizi sociali da parte dell’assessore Maria Luisa Cappelli”.

“Insieme al Consigliere Ciani, che ringraziamo per l’attenzione a queste tematiche e la disponibilità nei nostri confronti, vogliamo vigilare sull’attuazione di un programma che ci è a cuore e che deve essere un modello per le persone più fragili e con disabilità e le loro famiglie” conclude Bennati.