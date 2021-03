Il Città di Capena festeggia

Il comunicato

Come ogni settimana ieri si è svolta la seduta del martedì questa volta in forma un pochino più speciale visto che Mister Chiesa con il suo staff ha fatto svolgere il classico riscaldamento e poi una partitella di calcio tennis. Poco dopo ha sciolto le righe e complice anche la giornata di compleanno di Bianca Castagnaro si è festeggiato con tutti i dirigenti presenti: dal Segretario Valerio Piersigilli a tutto il resto dello staff dirigenziale con il Responsabile Marketing Marcaccio fino alla Team Manager Martina Manola e il gruppo della comunicazione con annesso brindisi in diretta social dopo una spumeggiante puntata del format talk show “Salotto Leprotte”. Clima di grande festa in casa biancorossa che ha mostrato un ambiente unito e compatto, ma anche tanta voglia di stare tutti insieme e festeggiare dopo la lunga trasferta di Rovigo. Scatenate alcune ragazze che tra risate e brindisi si sono lasciate andare anche a qualche battuta fuori dal comune. Il mattatore è stato però sicuramente Mister Chiesa che ha elogiato la squadra difendendola anche da qualche critica fuori luogo e poco elegante proveniente da avversari delusi dalla grande stagione portata a termine dalle biancorosse. Fatto sta che avvicinandosi alla chiusura della regular season in casa Leprotte si inizia a pensare al futuro della prossima stagione visto che play off e Coppa Italia verranno affrontati con grande entusiasmo, ma anche con la consapevolezza di non aver pressioni di vittoria.

Presto arriveranno le prime novità anche dai piani alti della dirigenza (il Direttore Generale Ciaramitaro in primis) che sta valutando alcune opportunità per ingrandire il proprio parco soci e quindi ripartire anche da un budget più lauto per la prossima stagione da dedicare al potenziamento della rosa.

Sicuramente la volontà è quella di continuare nella crescita esponenziale di una realtà che ancora una volta ha stupito tutti e che rappresenta la vera e propria novità di questa Serie A Femminile.