29 Marzo, ha riaperto i battenti la XXXVIIIª edizione del Festival “Primo Piano – Pianeta Donna” – “Il lungo e faticoso viaggio della Donna nella storia del cinema”. Si è rinnovato l’appuntamento con la storica kermesse creata e diretta da Franco Mariotti, divenuta Festival cinematografico competitivo al femminile, che ha “ripreso” la Sua programmazione in streaming gratuito sulla piattaforma MYmovies.it, all’indirizzo 31 Marzo, giorno conclusivo. Nel pomeriggio della giornata di ieri,, ha riaperto i battenti laedizione del Festival “”. Si è rinnovato l’appuntamento con la storica kermesse creata e diretta da, divenuta Festival cinematografico competitivo al femminile, che ha “ripreso” la Sua programmazione in streaming gratuito sulla piattaforma, all’indirizzo https://www.mymovies.it/ondemand/primo-piano-pianeta-donna/ ; e qui continuerà a svolgersi in data odierna, ed anche domani,, giorno conclusivo.

Ieri questo Festival “in rosa”, che – lo ricordiamo – è tornato recentemente alla ribalta ed è stato inaugurato con grande successo, riscontrando un’ampia eco mediatica – lo scorso 8 Marzo, in concomitanza con la “Festa della Donna“, ha rialzato il sipario continuando ad offrire il proprio palinsesto ricco e variegato che il Deus Ex Machina del Festival Franco Mariotti, con l’Assistente Direttore Artistico e Coordinatrice Lilia Ricci, insieme al Direttore Artistico Edizione Digitale Gianluca Nardulli, sono stati lieti di annunciare la settimana scorsa, dettagliando il sostanzioso e multiforme programma, constante di profferta di ulteriori totali 24 opere, 11 lungometraggi – tra film, documentari, docu-film e docu-fiction -, e 13 cortometraggi, proiettati in streaming, nei tre gg. conclusivi di Marzo su “MYmovies.it – Il Cinema dalla parte del pubblico”.

Ieri sono stati proiettati nella “sala virtuale” del Festival on line 8 opere di vario genere e diversi format: 4 cortometraggi, due documentari, un docu-film e l’Omaggio a Lina Wertmüller. Nello specifico alle ore 16.00 ha ripreso il via il Concorso dei “Cortometraggi” con il sentimentale “Le cose che non ti ho detto mai” diretto da Cristina Campagna, dalla stessa interpretato insieme a Valentina Gabrielli. Alle 16.15, con l’intenso documentario “Faith” di Valentina Pedicini, presentato anche come “Omaggio” alla sua Regista, recentemente scomparsa, si è riacceso il Concorso della Categoria “Lungometraggi”. Hanno fatto seguito alle 18.00, il corto introspettivo di e con Olga Torrico “Gas station”, alle 18.15 “Alida”, docu-film in Concorso di Mimmo Verdesca, presentato anche come “Omaggio” alla Divina ed internazionale star Alida Valli; alle 20.00 lo short “poetry video” “Tatyana” (in Competizione) di Luna Saracino realizzato per l’attrice, modella, regista ed artista Tatyana Ogorodova; alle 20.15, Fuori Concorso , il toccante affresco di voci registrate durante il “lockdown” del 2020 “Tutte a casa – Memorie digitali da un mondo sospeso” prodotto e realizzato dal Collettivo Tutte a Casa. Hanno chiuso la seconda giornata del Festival, alle ore 22.00 il cortometraggio in Concorso “La goccia maledetta”, thriller psicologico diretto da Emanuele Pecoraro, scritto e prodotto da Pierfrancesco Campanella, interpretato da Nadia Bengala, Francesca Anastasi e Lorenzo Lepori, e, alle ore 22.15, in “Omaggio” a Lina Wertmüller, la sua commedia “Ferdinando e Carolina” con Gabriella Pession e Sergio Assisi.

La programmazione, fruibile gratuitamente, prosegue oggi, Martedì 30, con altre 9 opere: 5 cortometraggi, 3 film ed un docu-film. L’apertura, fissata come ieri e come lo sarà anche domani, nuovamente, alle ore 16.00, prevedere il breve cortometraggio manifesto contro la violenza sulle donne “Le piccole cose” di e con Alessandra Carrillo, in Concorso; alle 16.15, sempre in Competizione, il film drammatico – con al centro un “amore proibito” nell’Albania comunista tra uno studente d’Arte di talento e la figlia di un Diplomatico italiano – presentato dal produttore/distributore Angelo Bassi e diretto da Namik Ajazi “Il ritratto incompiuto” con Beatrice Aiello, Antonio Kowdrin, Remo Girone, Victoria Zinny, Marta Gastini, Antonella Ponziani. Alle ore 18.00 e, subito dopo, alle 18.15, i due cortometraggi in Concorso “Green Pinocchio” di Marta Miniucchi, rivisitazione ecologista della favola collodiana, con Antonio Pisu, Paolo Rossi e Tiziana Foschi, e “Di chi è la terra?” di e con Daniela Giordano, short film musical su ritmi rap, interpretato insieme a Balkissa Maiga e Danila Massimi, che fa riflettere sull’utilizzo delle risorse del Pianeta e sulle disuguaglianze sociali derivanti dall’iniquo consumo. Alle 18.30 “Il caso Braibanti”, docu-fiction di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese incentrato sulla figura del poliedrico Poeta, Artista, Drammaturgo Aldo Braibanti, in Concorso. Dalle 19.45, tutti sempre in Concorso, il cortometraggio “onirico” diretto ed interpretato da Antonella Ponziani “Oltre i binari” con, nel cast, Luca Lionello e Claudia Crisafio; alle 20.00 il film drammatico “Famosa” di Alessandra Mortelliti, con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi e Gioia Spaziani; alle 22.00 lo spumeggiante corto “Nessuna è perfetta” di Isabella Weiss di Valbranca con Elisabetta Pellini e Christian Galizia; in chiusura della odierna terza giornata del Festival, la commedia brillante di Michela Andreozzi “Brave ragazze” con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico.