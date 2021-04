ASL – Apre il Centro Vaccini all’Outlet di Valmontone

Sarà il primo Drive-in Vaccinale di massa in Italia per dimensione e capacità ricettiva e verrà aperto nel parcheggio dell’Outlet di Valmontone. E’ questo in sintesi il contenuto del contratto di comodato d’uso gratuito stipulato dalla Asl Roma 5 e la società “Promos Srl proprietaria del Centro commerciale e approvato lo scorso venerdì 2 aprile.

L’accordo prevede l’utilizzo del parcheggio di 20 mila metri quadrati comprensivo di allestimento delle infrastrutture di copertura. Si tratta di un Progetto sperimentale per la vaccinazione di massa anti-Covid proposto dal Direttore generale Giulio Giorgio Santonocito all’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, considerando la stima totale della popolazione di circa 504.741 persone da vaccinare.

Il Drive-in sarà attivo 10 ore al giorno e sarà in grado di somministrare 3 mila inoculazioni/die fino al 30 settembre 2021 con l’impiego di 19 medici, 30 infermieri e 16 Oss: i medici saranno impiegati nelle isole vaccinali e per il servizio di prima assistenza in ambulanza, 28 infermieri per le isole e altri 2 per la postazione di primo soccorso, mentre gli operatori socio-sanitari verranno dedicati alla supervisione dei vaccinati.