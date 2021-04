Tragedia su via Traiana

L’accaduto

Lo scorso weekend, purtroppo, è stato caratterizzato da una tragedia, che si è concretizzata nel pomeriggio del sabato di Pasqua tra i comuni di Segni e Colleferro. Un uomo, è stato trovato morto su via Traiana. Sul posto, verso le 17, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Segni in quanto era stato segnalato un corpo a terra. Il decesso potrebbe essere sopraggiunto a causa del violento impatto del corpo a terra, dopo un volo di oltre 20 metri. Nulla hanno potuto, purtroppo, i medici del 118 giunti sul posto per salvare il 46 enne originario di Tivoli che da tempo era in cura presso il servizio psichiatrico dell’ospedale di Colleferro. Sul posto è giunto anche il medico legale.