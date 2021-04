Annuncio dei Premiati della XXXVIIIª edizione di “Primo Piano – Pianeta Donna”

L’edizione numero trentotto dello storico Festival “Primo Piano – Pianeta Donna”, creato, ideato e diretto da Franco Mariotti, si è svolto su MYmovies.it nell’arco di quattro intense giornate, offrendo una fitta e articolata programmazione al femminile. In questo cine-spazio virtuale gratuito, il Festival ha offerto ben 27 opere di diversi generi. Due Giurie hanno giudicato le opere di lungometraggio e cortometraggio in concorso. La Giuria dei Lungometraggi, presieduta da Elizabeth Missland, e composta da Valerio Caprara, Janet De Nardis, Paola Dei, Steve Della Casa, Sergio Fabi, Giovanna Gagliardo, Giuliana Gamba, Massimo Giraldi, Catello Masullo, Fabio Melelli, Romano Milani, Cristiana Paternò, Caterina Taricano, si è così espressa: Migliore Regia Alice Filippi per “Sul più bello”; Migliore Sceneggiatura Emanuela Rossi e Claudio Corbucci per “Buio”; Migliore Attrice Ludovica Francesconi per “Sul più bello”; Migliore Fotografia Raquel Abellán per “Artemisia Gentileschi – Pittrice Guerriera”; Migliore Montaggio Carmen Giardina e Xavier Plágaro per “Il caso Braibanti”; Migliore Scenografia Francesca Bocca per “Sul più bello”; Migliore Costumista Rosanna Grassia – Costumepoque per “Oro & Piombo”; Miglior Trucco Romina Costantino e Emiliano Ferrera per “Oro & Piombo”; Miglior Produttrice Donatella Palermo per “Faith” di Valentina Pedicini; Menzione Speciale a Mimmo Verdesca per “Alida”. La Giuria dei Cortometraggi, con Presidente Lidia Vitale e giurati Maurizio Di Rienzo, Roberto Girometti, Cristian Marazziti, Massimo Nardin, Emma Nitti, Rossella Pozza, Paola Tassone, ha attribuito il Premio Miglior Corto a “Gas station” di Olga Torrico; il Premio Narrazione & Innovazione a “Di chi è la terra?” di Daniela Giordano; la Menzione Speciale a “Tobia il nostromo del tempo – Reboot Edition” di Caterina Ponti. Questo il palmares del XXXVIII° Festival “Primo Piano – Pianeta Donna” da poco conclusosi su MYmovies.it – Il Cinema dalla parte del pubblico. L’iniziativa è promossa da AmaRcorD Associazione Culturale, e realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con la partnership di Istituto Luce Cinecittà, Cinecittà News, SNGCI Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Cineteca Lucana, CSC Centro Studi Cinematografici, Mediterranea Productions, Pierfrancesco Campanella. Franco Mariotti ed il suo “Primo Piano – Pianeta Donna” sperano riuscire a realizzare presto, “riaperture” permettendo, una premiazione classica “in presenza” dei vincitori di quest’anno.