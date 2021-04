Lotteria degli scontrini, vinti 100 mila euro a Monterotondo

La lotteria degli scontrini “bacia” Monterotondo. Nella seconda estrazione mensile dell’8 aprile, infatti, uno dei dieci fortunati vincitori ha acquistato nel comune eretino. (Qui il link per verificare il codice vincente)

Le vincite saranno comunicate con la Posta elettronica certificata o, per chi non l’avesse inserita nel portale della lotteria con la classica raccomandata con avviso di ricevimento. I vincitori avranno 90 giorni di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio presso l’ufficio dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente competente per territorio secondo la residenza o domicilio fiscale del fortunato vincitore. Il premio arriverà direttamente con bonifico bancario o postale e non è soggetto ad alcuna tassazione.

La prossima estrazione mensile si terrà il secondo giovedì di maggio, ossia il giorno 13. Mentre da giugno si potrà tentare la sorte un volta a settimana quando la lotteria degli scontrini metterà in palio 15 premi da 25mila euro ciascuno, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. La prima estrazione settimanale è già fissata per giovedì 10 giugno, mentre la prima estrazione annuale è in programma a inizio 2022 e premierà con 5 milioni di euro uno dei biglietti emessi fino al 31 dicembre. A festeggiare saranno anche gli esercenti: per ogni estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, mentre quella annuale assegnerà un premio da 1 milione di euro.