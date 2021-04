Tivoli, bomber Danieli è pronto: “Domenica vogliamo il primo successo”

All’Olindo Galli fervono i preparativi per l’esordio della Tivoli di domenica mattina. Anche se non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni (e sappiamo quanto può costare in termini di supporto emotivo ai ragazzi in campo) la squadra di Fabio Lucidi darà il massimo per mettere in cascina i primi tre punti della stagione. I tiburtini avranno di fronte un’ottima squadra come il Città di Paliano, che negli ultimi giorni ha limato la rosa con innesti importanti. Non ci sarà dunque da fidarsi nonostante gli obiettivi siano differenti, come sostiene il bomber della Tivoli Giuseppe Danieli: “Dopo cinque mesi di stop abbiamo tutti tantissima voglia di ricominciare. La squadra sta bene, è pronta ed ha assimilato le nozioni trasmesse dal mister. Abbiamo lavorato come si deve ed ora non resta che dimostrarlo in campo con i risultati. Domenica affronteremo una squadra tosta che non verrà qui da noi per fare una scampagnata. Conosco diversi loro giocatori e so che servirà una grande partita da parte nostra. Ma noi siamo pronti e carichi per conquistare il nostro primo successo. Da parte mia mi aspetto di contribuire in maniera importante a raggiungere l’obiettivo che è quello di vincere il campionato e salire in Serie D. Fisicamente mi sento bene ed anche a livello mentale sono al top. Tivoli è una grandissima società, mi ha fatto sentire subito in famiglia sin dal primo giorno che sono arrivato”.