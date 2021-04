Sabato tamponi gratis per le scuole a Castel Madama

Aprire in sicurezza

La nota comunale:

Un tampone rapido gratuito per gli studenti delle scuole di Castel Madama. L’Asl RM5 ha deciso di effettuare un’indagine diagnostica sulla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo castellano. Sabato 17 aprile i circa 700 alunni delle scuole del paese, su base volontaria, potranno sottoporsi ad un tampone faringeo gratuito di tipo antigenico (tampone rapido). «Vista l’incidenza dei contagi del virus Covid nelle ultime due settimane e poiché – spiega l’assessore Sara Beccaria – l’Asl Rm5 sta studiando tutto il territorio, ma non aveva ancora fatto nessuno screening nel nostro Comune, ha deciso di scegliere Castel Madama per effettuare questa indagine. Nessun allarmismo, solo una grande opportunità offerta alle famiglie per vivere in sicurezza la scuola e tutelare i nostri figli». Domani gli amministratori comunali comunicheranno le modalità e il luogo. «Di concerto con la scuola e chiedendo la collaborazione della Protezione Civile domani daremo indicazioni precise sul luogo e gli orari, al fine di garantire sicurezza ed evitare assembramenti. Stiamo organizzando il servizio offerto dall’Asl – prosegue il vicesindaco Federico Pietropaoli – anche tenendo conto delle previsioni meteo, in quanto vorremmo farlo all’aperto e all’interno del paese per dare a tutti la possibilità di partecipare. Ma bisogna prevedere anche soluzioni alternative sicure in caso di maltempo». Una grande opportunità offerta alle famiglie degli alunni delle scuole materne, elementari e medie di Castel Madama per vivere in sicurezza la scuola e contribuire alla salute di tutti.