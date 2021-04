Vaccini a Villa Dante

Sarà somministrato il vaccino Pfizer, con una capacità di somministrazione di circa 100 dosi al giorno. Il nuovo centro sarà aperto sette giorni su sette. Dalle otto alle due del pomeriggio. Per l’Asl è l’undicesimo centro vaccinale. Per Guidonia, il secondo, dopo quello già attivo all’Italian Hospital Group dove si somministra l’Astra Zeneca. La prenotazione avviene su piattaforma regionale: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

“Siamo orgogliosi di poter supportare la campagna di vaccinazione contro il Covid mettendo a disposizione della cittadinanza la struttura di Villa Dante e di poter collaborare a stretto contatto con la ASL Roma 5 e il Comune di Guidonia” afferma il Dott. Glauco Messina, coordinatore dei centri vaccinali del Gruppo INI”. “Come Gruppo INI, dopo Grottaferrata e Città Bianca a Veroli, mettiamo in campo anche Villa Dante, ringraziando i nostri operatori sanitari, impegnati fin dal primo giorno a fronteggiare sul campo l’emergenza Covid, per questo ulteriore sforzo. Ringraziamo la ASL Roma 5 e il Comune per la fiducia. Con la cooperazione e l’impegno congiunto riusciremo a superare questa pandemia e a raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano di vaccinazione regionale” conclude il Dott. Messina.