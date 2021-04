Il pasticcio delle spiagge

Tutti al mare ma è un gran pasticcio

Da domani l’avvio della stagione balneare ma quasi nessuno è pronto.

Nel Lazio, scrive La Repubblica, i ristoranti sul mare potranno lavorare all’aperto.

Molti stabilimenti però rimarranno chiusi perché le ordinanze necessarie per dare il via alla stagione non sono a state ancora firmate.

Il rischio è quello degli assembramenti sulle spiagge.

A Fiumicino il Comune ha deciso che la stagione inizierà il 15 maggio anche se molti stabilimenti hanno lavorato tutto l’anno per realizzare iniziative terapeutiche.

Ad aprire già da domani, potranno essere poi le spiagge di Anzio e di San Felice Circeo e i lidi a Sperlonga. A Sabaudia, invece, l’ordinanza è attesa per il 7 maggio.