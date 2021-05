Castel Madama – Il piano del Comune contro topi, zanzare e zecche

Il piano del Comune

Il primo intervento di derattizzazione è previsto il 7 maggio su tutto il territorio comunale. Il giorno dopo, invece, gli operatori saranno impegnati con le attività di derattizzazione presso le scuole del paese. «Stiamo calendarizzando una serie di interventi che ci permetteranno di contrastare la diffusione dei topi. Dopo aver fatto pulire tutte le caditoie stradali – spiega l’assessore Sara Beccaria – in queste ore è in corso il taglio dell’erba e la pulizia del paese. Si prosegue con la derattizzazione per poi eseguire anche la disinfestazione contro le zanzare e le zecche». L’ufficio manutenzioni del Comune, infatti, sta predisponendo il calendario completo per la profilassi programmata contro le zanzare e le zecche.