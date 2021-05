Fratelli d’Italia scende in piazza contro il coprifuoco. Giovedì 6 maggio a partire dalle ore 20,45 a Monterotondo, così come in molte altri comuni della Provincia di Roma, si svolgeranno delle manifestazioni di protesta.

L’appuntamento è in piazza del Duomo, poi il corteo attraverserà via Cavour e piazza dei Leoni per finire alle ore 21,45.

“Chiediamo l’abolizione di questo assurdo coprifuoco – spiega Gabriella Di Tommaso – o quanto meno per allungarlo”.