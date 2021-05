Il 6 maggio di 18 anni fa la Tivoli Calcio e tutta la città si svegliò in serie C

Nella penultima giornata di campionato di Serie D stagione 2001 – 2002 giocata domenica 5 maggio, dopo un pareggio per 1-1 sul campo della squadra toscana del Cascina e la contemporanea sconfitta dell’Altotevere in casa contro il Civitacastellana, con una giornata di anticipo si aprirono le porte della serie C, con una cavalcata che rimarrà nella storia della città