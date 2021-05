Oggi a Castelchiodato l’addio a Mauro Palocci

PALOMBARA SABINA. Si svolgeranno oggi, alle ore 16, nella chiesa di Castelchiodato i funerali di Mauro Palocci, 59 anni, l’artigiano di Palombara Sabina, rimasto travolto dal trattore in un suo terreno a Cretone, il primo maggio. La famiglia raccomanda a chi volesse partecipare di non partecipare fiori ma di devolvere in opere di bene. Palocci lascia la moglie e quattro figli, un maschio e tre femmine. David, pilota professionale di enduro, sempre seguito nelle sue trasferte, e socio dell’azienda edile di famiglia, lo ha salutato con un post su facebook: ”Papà, socio nel lavoro, amico, mi hai seguito ovunque in qualsiasi mio sport, sei stato e sei la mia spalla. Ci siamo girati tutta Italia, abbiamo vinto, abbiamo scalato montagne in tutte le condizioni. Mi hai dato tanto e mi hai saputo spronare sul mondo del lavoro e sulla vita, ”ha scritto, ”Te ne sei andato troppo presto facendo la cosa che più amavi e lo facevi per me. Continuerò a seguire le tue orme. Ogni promessa è debito e quindi vincerò per te perchè come mi hai detto tu sarebbe stata la soddisfazione più grande ritornare sul gradino più alto del podio. Ciao Pà seguirò tutti i tuoi consigli”.