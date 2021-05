Castel Madama – Droga e armi in casa. Arrestato un 54 enne

I Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno arrestato un 54enne del posto con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione di munizionamento da guerra.

Era già qualche tempo che i Carabinieri di Castel Madama stavano osservando i movimenti del 54enne, studiandone le abitudini e le frequentazioni. Troppi i movimenti sospetti nelle vicinanze della sua abitazione e tanti i precedenti del soggetto per pensare a pura casualità.

Stamattina, quindi, i militari hanno deciso di intervenire, fermando l’uomo all’uscita dalla sua abitazione. Nel giubbotto nascondeva circa 10 g di marijuana conservata all’interno di una busta sottovuoto cui si sono aggiunti altri 30 g di marijuana e 100 g di hashish trovati all’interno della sua abitazione.

Le operazioni di perquisizione sono proseguite in modo capillare all’interno dell’appartamento e hanno permesso anche di rinvenire, occultati nel doppiofondo di un forno elettrico in disuso, una pistola Beretta cal. 7,65 con caricatore inserito e 12 munizioni, pronta a sparare e con matricola abrasa, diversi coltelli di detenzione illecita, ben 130 munizioni cal. 7,65 e addirittura una bomba da esercitazione in uso all’Esercito Italiano, depotenziata ma comunque letale.

Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri, così come il denaro contante, 250 euro, frutto dell’attività di spaccio, mentre il 54enne è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.