Tivoli, riaprono gli uffici comunali

Gli uffici tiburtini riapriranno al pubblico il dieci maggio, previo appuntamento. Gli utenti che hanno subìto l’annullamento dell’appuntamento previsto a causa della chiusura degli uffici, verranno direttamente contattati secondo l’ordine già previsto. Inoltre, parte dei dipendenti permane in condizioni di quarantena ed altra parte effettuerà prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. E’ pertanto di fondamentale importanza, per la definizione delle pratiche indifferibili ed urgenti, che vengano trasmesse richieste ed eventuali elaborati in forma digitale in modo da consentire agli uffici contatti con l’utenza in modalità esclusivamente telematica. L’accesso agli uffici comunali sarà concesso nella esclusiva ipotesi di esigenze indifferibili ed urgenti opportunamente giustificate, previo appuntamento telefonico o tramite richiesta telematica adoperando i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente esclusivamente nell’orario 12-13 dal lunedì al venerdì. Le predette circostanze provocheranno, in via provvisoria, un inevitabile rallentamento dei procedimenti.