Ci ha lasciato Angela Bernardoni. Capena la piange

La dottoressa Angela Bernardoni aveva 62 anni e ha lasciato oggi la comunità capenate, dopo aver lottato per anni contro una insufficienza renali che la costringeva periodicamente a sottoporsi alla dialisi.

Non era sposata e viveva molto vicina alla cugina, Antonella Bernardoni, medico di base.

L’imprenditrice ha portato avanti per anni l’attività paterna: un negozio di articoli per l’agricoltura e un’azienda che produceva un sistema innovativo di legatura per gli orti, brevettata dal padre Alvaro, con cui esportava in tutto il mondo un macchinario per leagre i rami dell’ortofrutta.

Appassionata di archeologia, ha dato un notevole contributo agli studi sulla Capena antica e al popolo italico che abitava il terrotorio capenta in epoca preromana. E’ stata di supporto al GAR di Capena nel salvaguardare i resti dell’antica Civitucola, e nell’organizzare eventi per divulgarne la storia.

Membro della Biblioteca pubblica, apparteneva anche al Consiglio parrocchiale.

Mercoledì alle ore 15:00 i funerali