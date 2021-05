Nell’Aula Consiliare del Comune di Marcellina, si è svolto un incontro per l’avvio del Servizio Civile Universale per i primi aspetti organizzativi e gli auguri di buon lavoro al gruppo di giovani che saranno impegnati per un anno presso la Biblioteca e l’Antiquarium comunale. È la prima volta che il Comune di Marcellina si accredita al Servizio Civile Universale, grazie anche all’associazione OPES, dando l’opportunità ai ragazzi di compiere un percorso formativo.