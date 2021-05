Castelnuovo di Porto – Il parcheggio multipiano vicino al centro storico si farà

Fino al 20 giugno è possibile aderire alla manifestazione di interesse per la concessione trentennale di box auto privati

Un edificio ecologico capace di assorbire l’anidride carbonica sviluppata dai veicoli, distribuito su più livelli, con una capienza di circa 100 vetture per un totale di 6000 mq di superficie e tre ingressi disposti su differenti piani.

E’ questo il nuovo parcheggio a servizio del centro storico di Castelnuovo di Porto, con accesso da via di Val Cesara il cui progetto di fattibilità è stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta: un’opera indispensabile per la risoluzione delle problematiche legate al congestionamento del traffico, formulata in accordo con la categoria Commercianti che hanno proposto l’idea all’Amministrazione Comunale.