MARCELLINA – Quando Carla Fracci diventò cittadina onoraria

Carla Fracci venne in visita in Piazza Cesare Battisti a Marcellina il 10 settembre 2006. Ospite in occasione di un saggio della scuola di danza La Gioia di Danzare diretta da Sara Zuccari, legata da un rapporto di grande amicizia. In una piazza gremita di pubblico quella sera Carla Fracci fu insignita della “ Cittadinanza Onoraria di Marcellina” alla presenza del Sindaco Isidoro Salvatori, Pino Passacantilli, Emilio Carelli e Sara Zuccari promotori del Premio Internazionale Ginestra d’Oro. Oggi all’interno del Comune risiede una targa di marmo che racchiude questo grande privilegio che tutti i cittadini di Marcellina custodiscono.