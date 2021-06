Madama “racconta” la sua storia in un libro

La figlia di Carlo V, Margherita d’Asburgo, è una figura presente nella Città del nord est e non solo. Rammentiamo che la giovane donna riceve il feudo Castrum Sancti Angeli e lo “trasforma” in Castel Madama. La straordinaria vita di Margherita gli appassionati di storia moderna la possono trovare anche libro La Signora delle Fiandre (Piemme), scritto da Giulia Alberico scrittrice di saggi e romanzi. Le vicende legate alla figlia di Carlo V sono narrate in prima persona. Margherita aveva soltanto sette anni quando viene accasata per contratto con Alessandro de’ Medici, nipote di Clemente VII e prossimo duca di Firenze, per ricucire i rapporti tra il papa e Carlo V dopo il sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi.

Alessandro, però, di notte viene trucidato in una congiura ordita dai suoi stessi parenti.

La giovanissima vedova è pronta per un altro matrimonio e Carlo V firma l’accordo successivo. Margherita sarebbe diventata la moglie di Ottavio, nipote del papa. Costretta a firmare, giura a sé stessa che non avrebbe mai acconsentito al congiungimento carnale con Ottavio. Si ritira, con una corte di trecento persone che si era portata da Firenze, nelle residenze romane dei Medici, il palazzo a due passi da piazza Navona e la villa a Monte Mario, ereditati, insieme ad altre notevoli fortune, da Alessandro. Qui riceveva nobili e legati pontifici, dame e ambasciatori, di Spagna, Venezia e Firenze. La musica dei liuti, delle viole, le voci dei cantori riempivano le sale e deliziavano la nobiltà romana. Soltanto a Ottavio era proibito l’ingresso.