Subiaco – Il Teatro Cinema Narzio riapre il sipario dopo 50 anni

Inaugurazione e presentazione della stagione teatrale e cinematografica “Omero, Iliade” di Baricco in scena con Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo

Il Teatro Cinema Narzio di Subiaco sarà inaugurato e riaperto al pubblico sabato 12 giugno 2021, ore 18.00, dopo quasi 50 anni di chiusura e completa inattività. Situato nel cuore del centro urbano di Subiaco, il Teatro Cinema Narzio riapre le porte con l’obiettivo di tornare ad essere motore culturale e artistico dell’intera Valle dell’Aniene.

Era il 12 febbraio 1914 quando venne rilasciata la prima licenza di apertura del teatro Narzio, successivamente ampliata a teatro-cinema nel 1920. Tra il primo e secondo dopoguerra, infatti, il principale utilizzo della struttura era per la riproduzione di pellicole cinematografiche, tale da rendere necessario un intervento strutturale nel 1949. Le ultime notizie dell’attività culturale del Narzio risalgono ai primi anni ’70, prima di essere definitivamente chiuso nel 1975.

Oggi, con 170 sedute, galleria, platea, camerini, cabina proiezioni, palco e locali interamente ristrutturati, il Teatro Cinema Narzio riprende il suo posto nell’offerta culturale e artistica del territorio. Un piccolo tempio della cultura che torna ad accogliere sogni e a nutrire aspirazioni; uno spazio da destinare all’arte e alle sue innumerevoli espressioni; un luogo di incontro dove le idee possono seguire un percorso e tracciarne di nuovi.

La sala principale del Teatro Cinema Narzio sarà intitolata ad uno dei volti più noti del cinema italiano e internazionale, Gina Lollobrigida, originaria di Subiaco e madrina del teatro. Presente all’avvio dei lavori nel 2019, Gina sarà ospite d’onore anche per la giornata inaugurale del 12 giugno 2021.

Nel corso dell’evento inaugurale, oltre allo storico taglio del nastro saranno presentate le anteprime delle stagioni teatrali e cinematografiche 2021-2022. Sarà l’opera di Alessandro Baricco “Omero, Iliade” messa in scena da Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo, con musiche di Pino Cangialosi, ad inaugurare prima e storica stagione teatrale del Narzio, sabato 12 giugno 2021, con due spettacoli, alle ore 20.30 e replica alle 21.30.

Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di prenotazione per accedere all’interno del Narzio per assistere agli spettacoli proposti, tra cui registi, volti noti e performer del territorio. Le misure anti-contagio prevedono limitazioni al 50% dei posti disponibili in sala, per questo motivo sarà necessaria la prenotazione tramite form on-line.