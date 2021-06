GUIDONIA – Roghi tossici, pizzicati due piromani Italiani

Stavano dando fuoco a bombolette spray e guarnizioni di motori, oltre a materiali plastici e rifiuti di vario tipo in un campo su via Trento, finchè non sono stati sorpresi dai Carabinieri Forestali nella giornata di lunedì 7 giugno.

È così che i due fermati M.F., 27enne residente a Fonte Nuova e M.R., 39enne romano sono stati subito indagati dai militari per l’attività di gestione dei rifiuti non autorizzati nel terreno di proprietà del 27enne, con pene pecuniarie che vanno dai 260 euro ai 1500 euro.