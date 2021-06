VOLLEY – Mentana: promozione vicina, altro 3-0 contro TdQ

Prestazione superlativa delle ragazze di Morini che dominano il match dall’inizio alla fine, dando sempre la sensazione di avere la partita sotto controllo e di non entrare mai in difficoltà. Grazie a questo successo le neroverdi mantengono la vetta della classifica ma sempre marcate strette dalla Polisportiva Talete, anch’essa vincitrice del proprio incontro per 3-0 contro la Pol. Valcanneto e distante solo un punto.

La partita che va in scena nella palestra “Don Vincenzo D’Emidio”, della durata di poco più di un’ora, vede il dominio preponderante delle padrone di casa: il primo set infatti scivola via a favore del Mentana che accumula sempre più vantaggio fino a concludere con il punteggio di 25-17.

Lo stesso copione va in scena anche nel rientro in campo: il Tor di Quinto non riesce a stare al passo delle mentanesi e finiscono per perdere anche il secondo set, questa volta con un distacco di 10 punti: finisce infatti 25-15.

Nel terzo set la compagine ospite si porta inizialmente in vantaggio, ma è un fuoco di paglia: le ragazze di Morini infatti ribaltano subito il set in proprio favore e chiudono il match vincendo per 25-16.

Il Mentana è vicino all’obiettivo ma prima dovrà affrontare l’ultimo ostacolo di questa stagione: il KK Eur.