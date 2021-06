Morlupo – Perdita idrica. Chiusa la strada e sospeso il mercato settimanale

Disposta la chiusura del tratto stradale

L’ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 63/2021 prevede, a causa di una copiosa perdita idrica/fognaria in località Fossa Cupa (nell’area sottostante il ponte pedonale di via Benedetti), la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Domenico Benedetti nel tratto interessato dall’intervento (precisamente dall’incrocio con via Giulio Roncacci al tratto sotto la cabina elettrica di via San Sebastiano di fronte ai giardini comunali);

inoltre il doppio senso di marcia in via Benedetti nel tratto compreso tra via Bonaccordi ed i giardini comunali, con l’obbligo per i veicoli in uscita di passare per Piazza del Municipio e via delle Cantine; la sospensione temporanea del mercato settimanale previsto per Mercoledì 9 Giugno 2021.