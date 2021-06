PALOMBARA SABINA – Tragico incidente stradale, perde la vita un 48enne

Incidente mortale poco fa a Palombara Sabina. Ha perso la vita un uomo di 48 anni residente nella cittadina.

Erano circa le ore 13 quando si è verificato l’incidente in via Valle Cupa. Tre le vetture coinvolte. Oltre all’uomo deceduto, si registrano altri due feriti che sono stati portati vie con altrettante eliambulanze. Sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per agevolare la viabilità i Carabinieri di Moricone, Montelibretti, i Vigili del Fuoco di Montelibretti e gli agenti della Polizia Locale di Palombara Sabina diretti dal comandante Tonino Tabanella. Via Valle Cupa è stata chiusa al traffico. (fo)