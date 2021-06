Il Comune di Moricone presenta: “Le ombre dentro”

L’evento

Il Comune di Moricone in collaborazione con la Biblioteca Comunale Dott. Arrigo Allega, invitano i cittadini a partecipare al primo evento in programma – il firmacopie del nuovo romanzo di Giorgio Binnella “Le ombre dentro” – il giorno Mercoledì 16 giugno alle ore 18:00, presso la Biblioteca Comunale di Moricone in Piazza Sforza Cesarini

L’estratto del Libro …

Autunno 1952 … In un paesino ai piedi dell’Appennino toscano, Carlo Novellino cerca un finanziatore per costruire una macchina in grado di sconfiggere le turbe psichiche, e il Conte cerca una cura per il male sconosciuto che affligge la giovane moglie. Ma la mente è un imperscrutabile pozzo nero …