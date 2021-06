Installato a Colleverde di Guidonia uno sportello automatico Postamat

Poste Italiane conferma la capillarità territoriale della propria rete fisica e l’impegno nel servizio anche verso le piccole comunità. E’ stato installato, infatti, in Piazza Colleverde a Colleverde di Guidonia uno sportello automatico Postamat di ultima generazione della tipologia “stand alone”, ovvero una struttura indipendente completamente autonoma rispetto all’ufficio postale. Lo sportello, già operativo, contribuirà ad estendere e consolidare la presenza di Poste Italiane, al fine di soddisfare le esigenze delle comunità locali.

Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo ATM presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale e ricaricare la carta prepagata Postepay. Oltre che dai possessori di carta Postepay, lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito aderenti ai più diffusi circuiti internazionali.

L’ATM Postamat è inoltre disponibile per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul Libretto Postale o sul conto Bancoposta possono prelevare presso gli ATM Postamat del territorio fino a un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Questa modalità di ritiro permette inoltre di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento annuo fino a 700 euro in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli Atm Postamat.

Poste Italiane ricorda che nel comune di Guidonia il presidio territoriale è assicurato da sette uffici postali aperti con modalità diverse. Infatti, sono a disposizione dei cittadini due sedi che osservano orario prolungato fino alle ore 19.05, Fonte Nuova, in Via Nomentana, 609, e Guidonia Montecelio, in Via Gabelli. Altri quattro uffici, Fonte Nuova 1, in Via Campania 1, Montecelio, in Via Romana 9, Setteville di Guidonia, in Via Giovanni Pascoli, 17, Villalba di Guidonia in Piazza Carrara 10 e Villanova di Guidonia in Via F. Domenico Guerrazzi, sono invece aperti con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 fino alle 13.45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45.