Tivoli. Due premi musicali per una studentessa

Anche per questa edizione l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 è protagonista con un giovane allievo ad un concorso nazionale di strumento musicale. L’alunna Ester Lorena Santangelo, della I D della Scuola Media Pianciani del corso di Pianoforte dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, ha infatti ottenuto il Primo Premio Assoluto al VI Concorso “Momenti Musicali” di Tivoli (RM) e il Primo Premio al XIV Concorso “Marco Dall’Aquila” organizzato dalla città dell’Aquila nella categoria riservata agli alunni di pianoforte delle prime delle Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. Quest’anno i concorsi musicali, che normalmente si sarebbero dovuti svolgere in presenza, sono stati organizzati in modalità a distanza a causa del Covid. Ester Lorena Santangelo ha vinto questi due premi, presentando un video con una brillante e ispirata esecuzione di quattro brani dell’Album per la Gioventù op. 39 di Piotr Ilic Ciaikovskij. Il video è stato realizzato a scuola il 13 maggio sotto la guida dell’insegnante di pianoforte, Lucia Sorci.A Tivoli il video ha riportato una votazione di 100/100 da parte della giuria composta dai docenti di strumento Angelo Montepaone, Claudio Frontini, Sara Gregori, Emanuela Orazi e Francesco Russo, che si sono riuniti per le valutazioni. Oltre all’attestato di Primo Premio Assoluto, l’allieva riceverà un buono d’acquisto del valore di 200 euro da spendere in un negozio di Roma.