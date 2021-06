Un Ufo tra Mentana e Monterotondo, il video che sta facendo impazzire gli appassionati

Sui siti di appassionati della materia sta circolando da poche ore un filmato che ritrarrebbe un oggetto non identificato tra Mentana e Monterotondo. Il video è stato girato il 12 giugno alle ore 23.50 dai due ricercatori Alessandro e Erika (appartenenti al Gruppo CE5 Lazio) mentre osservavano il cielo, hanno notato la improvvisa comparsa di un misterioso ed enorme oggetto che è rimasto fermo a poca distanza (circa 2 km in linea d’aria) dalla loro postazione di monitoraggio.

L’oggetto era luminoso ed a un ingrandimento con lo zoom della telecamera, era composto da circa 5 sfere, che determinavano secondo i ricercatori, la circonferenza dell’UFO di forma circolare.

La comparsa dell’UFO è durata per circa 5-6 minuti, fino a quando è scomparso misteriosamente.

A riprendere la notizia, in particolare, il sito segni dal cielo, che celebra così il lavoro del gruppo CE5.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

CE-5, COSA SIGNIFICA

CE-5 sta per ‘Close Encounters of the 5th Kind’ ovvero ‘Incontri ravvicinati del quinto tipo’. L’iniziativa creata nel 1990 dal dott. Steven Greer, volge a stabilire contatti amichevoli, pacifici e diplomatici con gli esseri extraterrestri ed esseri extradimensionali tramite protocolli di contatto basati su stati profondi di meditazione che ci permettono di prendere atto di quella coscienza universale che tutti ci unisce nell’universo e ci permette di invitare gli ET a farci visita.