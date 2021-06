Subiaco – Arriva He.Co, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale

He.Co il progetto dedicato a valorizzare il territorio

Partono oggi mercoledì 16 giugno i tre giorni di formazione finale per il progetto He.Co dedicato alla condivisione delle buone pratiche museali, bibliotecari e culturali. ANCI Lazio intende promuovere un percorso destinato agli operatori dei sistemi museali, ai funzionari ed agli amministratori locali (in particolare dei piccoli centri)

A Roma i partner europei di Lituania, Malta, Slovenia e Olanda. Domani 17 giugno p.v il gruppo si sposterà a Subiaco per la visita di due delle eccellenze culturali del territorio laziale e lì dove la prima idea di Europa, sulle orme di San Benedetto, è nata: il Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica. Venerdì per l’ultimo giorno verrà svolto nuovamente a Roma, con la valutazione e la riflessione sulle attività svolte in questi anni dedicati al progetto.