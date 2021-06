Birra & Coca Cola fatevi più in là

Gesti clamorosi e inevitabili sospetti

“Sposta la bottiglia”, cantava Lucio Dalla nel 1980. Mai invito è stato tempestivamente accolto come nel caso di Ronaldo e di Pogba protagonisti anche fuori dai campi di gioco europei.

Si parlava di calcio e costume davanti alle telecamere quando, in due distinte conferenze stampa, è scoppiato il caso “bevande”.

Il portoghese ha tolto di mezzo con un gesto stizzito una bottiglia della Coca Cola, sponsor dei giochi, invitando tutti a bere acqua. Immediatamente il titolo della multinazionale americana ha perso l’1,6%, qualcosa come 4 miliardi di dollari.

L’Uefa si è fatta sentire ma ha voluto salvare “capra e cavoli” sottolineando che ognuno ha le proprie preferenze in fatto di bibite.

Ma la polemica si è fatta ancora più incandescente su un altro tavolo, quello del post partita in Germania, quando l’asso francese Pogba ha letteralmente rimosso dalla sua vista una bottiglia di birra Heineken, altro sponsor di Euro 2020. “Sono musulmano”, ha detto ma non si è accorto che la bevanda fosse alcol free.

I maligni però agitano il sospetto che il gesto dei due calciatori sia da attribuire alla mancanza di regole di ingaggio con i marchi in questione. Alle aziende tuttavia non converrebbe iniziare una causa per i diritti di immagine poiché un’azione legale potrebbe trascinarsi dietro altra pubblicità negativa.

CR7, soltanto l’anno scorso, ha percepito dai suoi sponsor oltre 41 milioni di euro. Un suo post conta più di un’intera campagna pubblicitaria perché a seguirlo sono 538 milioni di followers.

Credits foto: calciotoday.it