“Don Matteo” si gira anche a San Gregorio: Terence Hill con la bici in agriturismo

“Don Matteo” arriva in bici a San Gregorio

Dalle ultime indiscrezioni si vociferava che Raoul Bova potesse vestire i panni di “Don Matteo” ma in realtà Terence Hill – per la felicità di molti fan – il prete-investigatore più amato della tv rimarrà nel suo ruolo anche alla 13esima stagione come infatti dice Lux Vide, – la società che produce la fiction – Raoul Bova dunque sarà solo la new entry e vestirà i panni di un sacerdote.

A tal proposito proprio nella prossima settimana verranno girate alcune scene della nuova serie presso l’agriturismo “Torrino dei Gelsi”, all’interno del castello Brancaccio e nel centro storico di San Gregorio da Sassola