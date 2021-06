MONTEROTONDO – Malamovida, altra notte di polemiche tra misuratori di decibel e post del sindaco

Ormai ogni giorno del fine settimana scoppia la polemica tra residenti, esercenti e amministrazione comunale. Per il momento il teatro dello scontro è Facebook, ma giovedì 24 giugno (leggi l’articolo) è previsto anche un sit in di protesta e dunque dal mondo virtuale si passerà a quello reale.

Stavolta le polemiche sono iniziate con la foto di un misuratore di decibel che nel cuore della notte si attestava quasi a 80. “La cosa è andata avanti fino alle tre e questi livelli non sono consentiti nemmeno nella zona industriale allo Scalo in pieno giorno” ha tuonato una residente. Sotto uno dei post è arrivata la replica del sindaco Riccardo Varone che ha postato la foto dei carabinieri in azione sul posto “Basta con questi post, rispettiamo il lavoro delle forze dell’ordine”. Un messaggio che, manco a dirlo, le polemiche le ha poi riaccese anziché smorzate.