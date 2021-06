Monterotondo – Malamovida, il Sindaco Varone incontra il prefetto di Roma

Il Sindaco Riccardo Varone Mercoledì 16 giugno, insieme all’assessore Claudio Felici, che ha le deleghe alla sicurezza urbana e al centro storico, sono stati ricevuti, dietro la richiesta di incontro, dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, al quale sono stati rappresentati i problemi di ordine pubblico e i rischi per la sicurezza che in alcuni momenti della giornata riguardano in particolare la zona del centro storico di Monterotondo, che è frequentata da migliaia di persone, soprattutto nel fine settimana.

Prima di questo incontro, lo stesso Varone aveva richiesto altre due riunioni sulla sicurezza urbana e sul decoro, che si sono svolte in data 11 giugno e 14 giugno alla presenza dei Comandanti della Polizia Locale e dei Carabinieri.

Dal Prefetto Piantedosi invece, che non ha mancato di sottolineare come questi problemi siano all’ordine del giorno un po’ ovunque, quasi un’autentica emergenza sociale e di difficile gestione, sono state date rassicurazioni e un possibile impegno per sostenere un piano di misure straordinarie in ordine a presidi e controlli nel centro storico, da concertare col comando della compagnia dei Carabinieri e con quello della Polizia locale, con cui siamo costantemente in contatto e in piena identità di vedute.

Partiranno dunque nei prossimi giorni e dureranno per tutta l’estate, dei controlli anche amministrativi per garantire il rispetto di alcune norme relative alla somministrazione e vendita dell’alcool, al rispetto degli orari come da regolamenti comunali vigenti e per evitare ulteriori problematiche legate alla sicurezza ed al decoro urbano.

L’amministrazione è consapevole che, per quanto indispensabili e urgenti, le misure restrittive non sono da sole sufficienti a ristabilire serenità ai residenti e ai fruitori del centro storico.